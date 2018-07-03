ABD, Türkiye'ye en gelişmiş nükleer bombaları göndermeyi hedefliyor

ABD'nin 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde bazı Avrupa ülkelerindeki askeri üslere modernize edilmiş nükleer silahlar konuşlandırmayı önermeyi planladığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, "ABD, önümüzdeki bir dizi Avrupa ülkesindeki askeri üslerde modernize edilmiş nükleer bombalar konuşlandırma planları yapıyor. Bu konunun Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde gündeme getirilmesi bekleniyor" dedi.
Kaynak, Avrupa basınına göre 1960'lardan beri Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Türkiye'de bulunan ABD'li B61 taktik bombalarının yerine GPS sistemiyle donatılan B61-12 savaş başlıklarının konuşlandırılmasının planladığını ifade etti.
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum