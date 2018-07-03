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ABD, Türkiye'ye en gelişmiş nükleer bombaları göndermeyi hedefliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile başlayan nükleer krizle birlikte dünyaya svaş korkusu pompalayan ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki üslerine GPS sistemiyle donatılan B61-12 tipi nükleer bombalardan konuşlandırmayı planlıyor.

ABD, Türkiye'ye en gelişmiş nükleer bombaları göndermeyi hedefliyor

ABD'nin 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde bazı Avrupa ülkelerindeki askeri üslere modernize edilmiş nükleer silahlar konuşlandırmayı önermeyi planladığı belirtildi.

BÜTÜN AVRUPA'YA YERLEŞTİRECEK

Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, "ABD, önümüzdeki bir dizi Avrupa ülkesindeki askeri üslerde modernize edilmiş nükleer bombalar konuşlandırma planları yapıyor. Bu konunun Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde gündeme getirilmesi bekleniyor" dedi.

LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Kaynak, Avrupa basınına göre 1960'lardan beri Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Türkiye'de bulunan ABD'li B61 taktik bombalarının yerine GPS sistemiyle donatılan B61-12 savaş başlıklarının konuşlandırılmasının planladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD nükleer silah bomba B61-12 Türkiye Plan

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