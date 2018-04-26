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ABD, Türkiye'yi tebrik etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 22:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi, toplamda 10 milyar dolara mal olan ABD yapımı uçak motorları ile Boeing uçaklarını alması vesilesiyle tebrik etti.

ABD, Türkiye'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz." denildi. Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen tebrikte , şunlar ifade edildi:

"GELİŞİM İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNDU"

"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite ve yetenekler ortaya çıkardı, bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi çözümler sundu.

Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı. Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçaklarına yönelik siparişinin karar verdiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Boeing

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boş işler...
Amerika Türkiyenin başkanlık sistemiyle yönetilmesi için 30 senedir çabalıyor artık son raddeye gelindi bence bundan sonra hata yapacaklarını sanmam malum daha bize de bize demokrasi getirecekler. libya suriye ırak mısır vs. gibi.
Ey amariga... Sen kimsin ya!
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