HABER

ABD: Türkiye’nin Suriye ile ilgili kaygılarını ciddiye alıyoruz

18.01.2018 01:17 | Son Güncelleme 25 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, SDG'nin IŞİD'e karşı savaşta gösterdiği fedakarlıkları takdir ettiklerini, ancak sahadaki zaferlerin temsil ve yerel idare sorununu çözmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin "NATO müttefiki Türkiye’nin Suriye ile ilgili kaygılarına kulak verdiğini ve bunları ciddiye aldığını" söyledi.

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde bir konuşma yapan ve ABD'nin Suriye'deki politikasına değinen Tillerson, Türkiye’nin Suriye konusunda yaptığı insani katkıları ve IŞİD’in yenilmesi için gösterdiği askeri fedakarlıkları takdir ettiklerini belirtti.

Tillerson, Türkiye'nin "milyonlarca Suriyeli mülteciye yardım yaptığına ve Suriye'de IŞİD'den geri alınmasına yardım ettiği bölgelerde istikarın sağlanması için yürüttüğü çabalara" da değinerek "Suriye'de, Suriye'nin komşularının güvenliğini de garanti eden yeni bir geleceğe erişmek için Türkiye’nin yakın işbirliğine ihtiyacımız var” dedi.

"Sahadaki zaferler temsil sorununu çözmüyor"

Tillerson, Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) de övgüyle bahsetti. Tillerson, "Suriye Demokratik Güçleri’nin ülkeyi IŞİD'den kurtarmak için yaptığı büyük fedakarlıkları takdir ettiklerini" belirterek, "Ancak SDG'nin sahadaki zaferleri, Suriye'nin doğusu ve kuzeyindeki yerel idare ve temsil konusundaki zorlukları çözmez. Tüm gruplar ve etnisitelere söz hakkı veren, Suriye'de geniş kapsamlı bir siyasi dönüşümü destekleyici geçici yerel siyasi uygulamalar, uluslararası destekle ortaya çıkmalıdır. Geçici uygulamalar gerçek anlamda temsil gücüne sahip olmalı ve Suriye'nin hiçbir komşusunu tehdit etmemelidir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı aynı şekilde bu bölgelerdeki Suriyelilerin sesine Cenevre'de ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili geniş kapsamlı tartışmalarda kulak verilmesi gerektiğini de söyledi.

DW, DÇÜ/BK

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.