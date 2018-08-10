‘ABD Türkiye’yi Zayıf Noktasından Yakaladı’

Yeşilada da yapılan “çok ciddi hataların” yatırımcıların güvenini yok ettiğini düşünüyor. Yeşilada’ya göre rahip Brunson konusu ve Amerika’nın yaptırımları Türk ekonomisi için “devenin belini büken saman” oldu.

Uzmanlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin borç kaynaklı büyüme modeli, hızla yükselen enflasyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik yaklaşımları konusunda gergin olduğunu belirtiyor.

Washington’la Türkiye arasındaki görüşmeler devam ederken Türk lirasındaki rekor düşüş de sürüyor. Washington’un, rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması üzerine, iki Türk bakana yaptırım kararı almasının ardından Türk lirası, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Bizim rahip Brunson, konsolosluk çalışanlarımız ve diğer tutuklu Amerikalılar için görmek istediğimiz ilerleme onların Amerika’ya evlerine geri dönmeleridir. Bizim beklediğimiz asıl ilerleme bu ancak henüz o noktada değiliz” dedi.

Rahip Brunson hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle şu an ev hapsinde tutuluyor. Washington Brunson hakkındaki suçlamaları temelsiz bulduğunu söylüyor ve Ankara’yı rahibi rehin gibi tutmakla itham ediyor. Amerikalı diplomatlar ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarıyla konsolosluk çalışanı 3 kişinin de serbest bırakılmasını talep ediyor.

Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Tük heyetiyse Washington’da hafta içinde görüşmeler yaptı ve Halkbank konusunda Amerika’dan taviz koparabilmek için uğraştı.

Halkbank, yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın New York’ta davası görülen mahkemede Amerika’nın İran ambargosunu delmeye yönelik işlemler yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından, ciddi bir mali cezayla karşı karşıya. Ankara ayrıca Hakan Atilla’nın da Türkiye’ye geri dönüşünü sağlamaya çalışıyor. Atilla şu an Amerika’da hakkında verilen 32 aylık hapis cezasını çekiyor.