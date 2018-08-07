ABD: ‘(Türkiye'yle) Anlaşmış Olsaydık Brunson Ülkesine Dönmüş Olurdu’

Amerikalı sözcüye, “Türkiye ile krizin çözümü konusunda ilerleme sağlanıyor mu? İki taraf çözüme yakın mı?” sorusu da yöneltildi. Sözcü, “Bizim beklediğimiz ilerleme rahip Brunson ve diplomatik misyon çalışanlarının serbest kalıp evine dönebilmesi” ifadesini kullandı.

Nauert bu ziyaretin sorulması üzerine, “Haberleri gördüm ama doğrulayamam. Şu aşamada duyuracağımız bir toplantı yok” dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir Türk heyetinin en kısa sürede Washington’a gideceğini duyurmuş, 9 kişilik heyette Adalet, Maliye ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin olacağı belirtilmişti. Türk kaynaklar da heyetin ilk görüşmesini Çarşamba günü yapacağı bilgisini paylaşmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert basın brifinginde, Türkiye ve Amerika’nın Brunson konusunda ön anlaşmaya vardığı yönünde Türk basınında yer alan iddialara ilişkin soruya, “Anlaşmaya varılmış olsaydı, rahip Brunson ve Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşları ülkelerine dönmüş olurdu” yanıtını verdi

ABD ve Türkiye arasında, iki yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine alınan Amerikalı rahip Andrew Brunson üzerinden devam eden krizde son açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Nauert, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Singapur’da yaptığı görüşmeye ve dün iki bakanın telefon görüşmesine atıfta bulunarak, “Dün görüşmenin yapılmış olması iyi bir şey” dedi ancak görüşmenin içeriği hakkında ayrıntı vermedi.

Sözcü Nauert, Türkiye’yle yaşanan krizde çözüm sürecinin tıkanıp tıkanmadığına ya da ilerleme sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ısrarlı sorulara rağmen, “telefon görüşmesinin olması iyi bir sinyal” yanıtı dışında bir ayrıntı vermedi.

