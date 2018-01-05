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ABD: Uçakta uyuyan kadına eşinin yanında 'cinsel saldırı' ile suçlanan kişi gözaltında

05.01.2018 18:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Las Vegas-Detroit seferini yapan bir uçakta orta koltukta oturan Hindistan vatandaşı Prabhu Ramamoorthy, pencere kenarında oturan bir kadına uyurken "cinsel saldırıda bulunmakla" suçlanarak gözaltına alındı. Ramamoorthy'nin eşi de koridor tarafında oturuyordu.

ABD'de Las Vegas-Detroit seferini yapan bir uçakta orta koltukta oturan Hindistan vatandaşı Prabhu Ramamoorthy, pencere kenarında oturan bir kadına uyurken "cinsel saldırıda bulunmakla" suçlanarak gözaltına alındı. Ramamoorthy'nin eşi de koridor tarafında oturuyordu.

Prabhu Ramamoorthy'yi suçlayan kadın uyandığında, gömleğinin ve pantolonunun düğmelerinin çözülmüş halde olduğunu ve zanlının elinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.

Suçlamaları reddeden Ramamoorthy ise "Uyku hapı aldığım için ben de uyuyordum" dedi.

Ramamoorty'nin geçici bir vizeyle ABD'de yaşadığı açıklandı.

Amerikan Washington Post gazetesi ise Ramamoorthy'nin kaçış riski olduğu gerekçesiyle kefaletle serbest kalmasına izin verilmediğini ve tutuklandığını yazdı.

'Eşimin dizlerinde uyuyordu'Öte yandan, Ramamoorthy'nin eşi ise suçlamada bulunan kadının eşinin dizlerinde uyuduğunu, hatta uçuş görevlilerinden başka bir yere oturtulmasını istediklerini söyledi.

Mürettebata göre ise sadece suçlamada bulunan kadın koltuğunun değiştirilmesini istedi ve uçağın Detroit'e inmesinin ardından polise şikayette bulundu.

Görevliler, kadının kendilerine doğru geldiğinde gömleğindeki ve pantolonundaki düğmelerin çözülmüş olduğunu ve bunun ardından uçağın arkasındaki başka bir koltuğa oturtulduğunu anlattı.

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