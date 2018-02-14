ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Maryland eyaletine bağlı Fort Meade’deki ABD Ulusal Güvenlik Dairesi binasındaki olayla ilgili olarak FBI soruşturma başlattı. Binaya giden ana otoyolu trafiğe kapatıldı. Ayrıntılar geliyor.
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