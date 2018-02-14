ABD Ulusal Güvenlik Dairesi Önünde Silah Sesleri

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ellerinin kelepçelendiği ve yere oturtularak etrafının polislerle çevrildiği görüldü. Yaralı sayısı bazı medya kuruluşları tarafından bir olarak açıklandı.

Maryland eyaletine bağlı Fort Meade’deki ABD Ulusal Güvenlik Dairesi binasının giriş kapısındaki olayla ilgili olarak FBI soruşturma başlattı. Binaya giden ana otoyolu trafiğe kapatıldı.

Kapı girişinde, siyah bir aracın bariyerlere çarptığı gözlendi. Aracın ön camında kurşun delikleri olduğu ve hava yastığının da açıldığı görüldü.

Olayla ilgili olarak Başkan Donald Trump’a bilgi verildi.