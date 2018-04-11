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ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Stratejiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Nadia Schadlow, görevinden istifa etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

Schadlow, istifa mektubunu bugün ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Mektubunda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay görevine son verilen Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın takımında yer aldığına vurgu yapan Schadlow, Ulusal Güvenlik Danışmanlık görevine John Bolton'un gelmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Schadlow'un görevinden istifa ettiğini belirterek "Nadia ve ailesine iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Shah, Schadlow'un "Önce Amerika" merkezli ulusal güvenlik stratejisinde liderlik yaptığını vurguladı.

Dün de ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert görevinden istifa etmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Bolton'un gelmesinden sonra Beyaz Saray'daki istifalar dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Nadia Schadlow ulusal güvenlik Donald Trump

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