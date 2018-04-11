ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

Schadlow, istifa mektubunu bugün ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Mektubunda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay görevine son verilen Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın takımında yer aldığına vurgu yapan Schadlow, Ulusal Güvenlik Danışmanlık görevine John Bolton'un gelmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Schadlow'un görevinden istifa ettiğini belirterek "Nadia ve ailesine iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Shah, Schadlow'un "Önce Amerika" merkezli ulusal güvenlik stratejisinde liderlik yaptığını vurguladı.
Dün de ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert görevinden istifa etmişti.
Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Bolton'un gelmesinden sonra Beyaz Saray'daki istifalar dikkati çekiyor.
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