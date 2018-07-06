HABER

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Hava Servisi cuma ve cumartesi günleri için tüm Güney Kaliforniya bölgesine aşırı sıcaklar için uyarı yaptı.

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Servisi cuma ve cumartesi günleri için, ülkenin Güney Kaliforniya bölgesinde etkili olacak aşırı sıcaklar için halkı uyardı. Sıcaklıkların iç bölgelerde 46 dereceye kadar çıkması beklendiği ifade edilirken, okyanusa yakın yerlerde 41 derece civarında olacağı duyuruldu. Ulusal Havacılık Servisi yaptığı yazılı açıklamada “Sıcaklar rekorlar kitabına girecek. Bölge de hemen hemen tüm sıcaklık rekorları kırılacak” ifadesini kullandı.

sıcaklşık

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Yetkililer özellikle sağlık problemi olanları dışarı çıkmamaları için uyardı. Klima gibi soğutma sistemleri olmayanların şehirlerde halk merkezlerinde oluşturulan ve serin hava sağlanan merkezlere gelmesi yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca zorunlu olmadıkça dışarıda çalışılmaması ve mümkün olduğunca çok su tüketilmesi yapılan uyarılar yapıldı.
Serinlemek için birçok Kaliforniyalıların okyanus kıyısına gideceğini öngören yetkililer denize gitmeyi düşünenleri de bölgede olan aşırı rüzgâr ve yüksek dalga tehlikesine karşı uyardı. ABD Orman Servisi, Ulusal Parklar Servisi ve şehirler bölgede aynı zamanda etkili olan, saatte hızı 65 kilometreye ulaşan rüzgârlar ve aşırı sıcaklar nedeni ile ateş yakılmamasını ve halkın olası yangınlara karşı tetikte olmasını beklediklerini açıkladı.

İHA

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurduNuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu
Mağaradaki çocuklar için zamana karşı yarışMağaradaki çocuklar için zamana karşı yarış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Güney Kaliforniya sıcaklık sıcak hava uyarı sıcaklık uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

İsrail Suriye rejimine karşılık verdi

İsrail Suriye rejimine karşılık verdi

Yüzlerce yıllık gizem! Kimse okuyamıyor

Yüzlerce yıllık gizem! Kimse okuyamıyor

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.