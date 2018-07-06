ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Servisi cuma ve cumartesi günleri için, ülkenin Güney Kaliforniya bölgesinde etkili olacak aşırı sıcaklar için halkı uyardı. Sıcaklıkların iç bölgelerde 46 dereceye kadar çıkması beklendiği ifade edilirken, okyanusa yakın yerlerde 41 derece civarında olacağı duyuruldu. Ulusal Havacılık Servisi yaptığı yazılı açıklamada “Sıcaklar rekorlar kitabına girecek. Bölge de hemen hemen tüm sıcaklık rekorları kırılacak” ifadesini kullandı.
Yetkililer özellikle sağlık problemi olanları dışarı çıkmamaları için uyardı. Klima gibi soğutma sistemleri olmayanların şehirlerde halk merkezlerinde oluşturulan ve serin hava sağlanan merkezlere gelmesi yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca zorunlu olmadıkça dışarıda çalışılmaması ve mümkün olduğunca çok su tüketilmesi yapılan uyarılar yapıldı.
Serinlemek için birçok Kaliforniyalıların okyanus kıyısına gideceğini öngören yetkililer denize gitmeyi düşünenleri de bölgede olan aşırı rüzgâr ve yüksek dalga tehlikesine karşı uyardı. ABD Orman Servisi, Ulusal Parklar Servisi ve şehirler bölgede aynı zamanda etkili olan, saatte hızı 65 kilometreye ulaşan rüzgârlar ve aşırı sıcaklar nedeni ile ateş yakılmamasını ve halkın olası yangınlara karşı tetikte olmasını beklediklerini açıkladı.
İHA
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