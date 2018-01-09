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ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 16:11 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde marşı okurken zorlanınca sosyal medyadan tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd ulusal marşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu herif babadan kalma gayrimenkul milyonerliği olan geri zekalı bir herif. Bir insanda ticari zeka olması o kişinin geri zekalı olmadığı anlamına gelmez. Ben ABD lileri akıllı sanıyordum ama bu geri zekalıyı başkan seçtiklerine göre pekte akıllı değillermiş.
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