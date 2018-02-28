ABD Üssü’nde Şüpheli Zarftan 11 Kişi Rahatsızlandı

Virginia eyaletindeki Fort Myer-Henderson Askeri Üssü'ne gönderilen ve içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarfın açılması sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Arlington İlçe İtfaiyesi, gönderilen şüpheli zarfla temas eden 11 kişinin kısa süre içinde rahatsızlandığını bildirdi.

İlk açıklamalarda hastaneye kaldırılan üç kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Bu kişilerin durumunun daha sonra iyiye gittiği açıklandı.

Haber kanalı CNN, zarfla temas eden bir topçu çavuşu, bir onbaşı ve bir albayın ellerinde ve yüzlerinde yanma olduğunu, bir kişide de burun kanaması görüldüğünü kaydetti. Zarfı kimin teslim ettiği ve kimin açtığı ise kesinlik kazanmadı.

Tehlikeli madde birimi ekipleri, Deniz Kuvvetleri Kriminal Soruşturma Servisi (NCIS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olaya el koyarak ortak soruşturma başlattı.

Zehirli zarf, testlerden geçirilmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayın yaşandığı ve hızla boşaltılan idari binanın temizlendiği de gelen haberler arasında.