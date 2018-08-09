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ABD uzay kuvvetleri kuruyor

09.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ordusunun uzayda güvenliği sağlamak üzere yeni bir komutanlık kuracağını açıkladı.

ABD uzay kuvvetleri kuruyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ordusunun uzayda güvenliği sağlamak üzere yeni bir komutanlık kuracağını açıkladı.

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