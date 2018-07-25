ABD ve AB Gümrük Kararını Geri Çekme Konusunda Uzlaştı

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı Avrupa Birliği Başkanı Jean-Claude Juncker’la ikili ilişkilerde yeni bir aşama başlattıklarını açıkladı.

Trump, tarafların gümrükleri sıfıra indirme, otomotive sektörü dışında tüm ürünlere sübvansiyonları sıfırlama konusunda birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Trump ayrıca Avrupa Birliği’nin Amerika’dan soya fasulyesi ithal etmeye başlayacağını da sözlerine ekledi. ABD Çin’in karşılıklı gümrükleri arttırmasının ardından Çin de, ABD’den en çok ithal ettiği ürünlerden biri olan soya fasulyesini hedef almıştı.

