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ABD ve Avrupa'dan Rus diplomatlara sınır dışı hamlesi

26.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Rus eski bir çifte ajanın zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin ardından diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'den de karşı hamle geldi. ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da birlik üyesi 14 ülkenin bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

ABD ve Avrupa'dan Rus diplomatlara sınır dışı hamlesi

Rus eski bir çifte ajanın zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin ardından diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'den de karşı hamle geldi.

ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da birlik üyesi 14 ülkenin bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

Almanya ve Fransa 4, Hollanda ise 2 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini belirtti.

Ukrayna da, AB ve ABD ile işbirliği gerçekleştirmek adına 13 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini söyledi.

Rusya da daha sonra en az 60 Amerikan diplomatın ülkeden gönderileceğini açıkladı.

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

AB de bu kriz kapsamında Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde alındı.

Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel AB Zirvesi'nde bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" demişti.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik kanıtları AB liderlerine sundu.

Moskova suçlamaları reddediyor

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

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