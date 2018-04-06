ABD ve Çin arasında gerilim tırmanıyor

Pekin yönetimi de ABD'nin uygulamalarına sessiz kalmayacakları açıklamasını yaptı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere 100 milyar dolar tutarında ek gümrük vergisi uygulama tehdidine Pekin yönetimi sert tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı "kapsamlı karşı önlemler alınacağını ve ne pahasına olursa olsun ABD'nin tek taraflı himayeciliği ile mücadele edileceğini" duyurdu. Açıklamada "ticari savaş istemiyoruz ama ticari savaştan da korkmuyoruz" ifadesine yer verildi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı olarak 50 milyar dolarlık ithalat vergisi koymasından sonra Trump Çin'den alınan mallardan 100 milyar dolarlık ek gümrük kesintisi daha yapma imkânlarının araştırılacağını duyurdu. Trump karara "Çin'in adil olmayan misilleme önlemlerini" gerekçe gösterdi. ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in ek gümrük vergilerinin uygunluk derecesini araştıracağı, olumlu sonuca varıldığı takdirde de ek gümrük tarifesi uygulanacak Çin mallarını belirleyeceği açıklandı. Lighthizer 60 günlük değerlendirme süresi tamamlanmadan gümrük tarifesinin uygulanmayacağını söyledi.

Dış ticaret açığına gümrük neşteri Ekonomi devleri arasındaki anlaşmazlık, Çin'in ABD tarafından "teknoloji hırsızlığı" yapmakla suçlanması üzerine daha da tırmanmıştı. ABD'nin Çin mallarından 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi alınacağını duyurmasının ardından Çin de Amerikan mallarına aynı tutarda ek gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Ticari anlaşmazlık dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceği endişesine yol açtı. Asya borsaları ise gerginlikten etkilenmedi. Tokyo ve Hong Kong borsaları seansı puan artışıyla kapattı. Sadece Güney Kore borsa endeksi cüzi puan kaybına uğradı. Trump, Çin mallarına uygulanacak gümrük vergisinin arttırılmasına, ticari ortağının Amerikan çiftçisine ve imalatçı şirketlere zarar vermesini gerekçe gösterdi. Trump, ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue'yi de yerli üreticinin korunması için bir plan hazırlamakla görevlendirdi. Ticari anlaşmazlıkta ilk hamle, Çin'in ileri teknoloji ürünlerini hedef alan ABD'den geldi. Çin yönetimi ise misilleme önlemlerinin Amerikan otomotiv, kimya ve uçak endüstrileri ile Başkan'ı destekleyenlerin çoğunlukta olduğu tarım sektörüne odaklanacağını duyurdu. Çin'in öncelikle soya, mısır, buğday ve pamuk üreticisini etkileyecek olan karşı önlemleri ABD'li çiftçiler arasında tedirginliğe yol açtı.