ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Gerilimi Artıyor

ABD ve Çin arasında karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasıyla bir ticaret savaşının yaşandığı yorumları yapılırken, gerilim Pekin yönetiminin bugünkü yeni bir açıklamasıyla daha da büyüdü.
İki gün önce Amerika’dan ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi getiren Çin, bu sabah listeye 108 Amerikan ürününü daha ekledi ve bu ürünlere de yüzde 25 ek tarife uygulayacağını bildirdi.
Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında soya, alkollü maddeler, tütün ürünleri, bazı sığır eti türleri, mısır, buğday gibi bazı tarım ürünleri, bazı uçak türleri, plastik ürünler, pamuk, kamyon, elektrikli otomobiller, propan ve daha birçok ürün yer alıyor
Bakanlık henüz yeni vergilerin ne zaman yürürlüğe konulacağı konusunda bilgi vermedi ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği gümrük vergilerinin hayata geçirilmesiyle eş zamanlı olacağını açıkladı.
İki ülke arasındaki gerilim, Trump’ın Çin ve ABD arasındaki 375,2 milyar dolarlık ticari açığı kapamak için bu ülkeye ek gümrükler uygulayacağını açıklamasıyla başlamıştı.
Amerikan tarafından yapılan açıklamaya göre, gümrük vergileri arttırılacak ürünler arasında uzay, telekom ve makine ürünleri gibi Çin’in ekonomisini ayakta tutan teknolojik ürünler de bulunuyor.
Çin, Trump yönetimini bu kararından dolayı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet edeceğini açıklamıştı.
Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Zhu Guangyao düzenlediği basın toplantısında, Washington’a “iki ülkenin de zarar görmesi için beraber çalışmaları” teklifinde bulundu. Zhu, Çin’in baskılardan “korkmayacağını, sadece daha çok çalışacağını” sözlerine ekledi.
Borsalar ise yaşanan bu durum karşında oldukça endişeli. Uzmanlar, küresel boyutta bir ticaret savaşı ihtimalinden kaygı duyuyor. Bu son açıklamalardan sonra da Çarşamba sabahı ABD piyasalarında önemli düşüşler gözlendi.
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