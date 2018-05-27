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ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, ABD ordusuna ait iki savaş gemisinin, Güney Çin Denizi’nde Çin ordusuna ait bölgeye yaklaşarak operasyon düzenlediğini duyurdu.

ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi

Çin'in hâkimiyet alanı olarak iddia ettiği tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarında iki ABD gemisi görüldü.

ABD ordusuna bağlı iki savaş gemisinin Çin'in kontrolü altındaki Paracel Adaları’na 12 deniz mili kadar yaklaştı.

Yeni paylaşılan uydu fotoğrafları, Çin’in bu adalarda yeni silah sistemlerini kurduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD Güney Çin Denizi operasyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yiyin birbirinizi ! kore ve rusyada bu savaşa katılmazsa ayıp olur
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