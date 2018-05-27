ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi

Çin'in hâkimiyet alanı olarak iddia ettiği tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarında iki ABD gemisi görüldü.

ABD ordusuna bağlı iki savaş gemisinin Çin'in kontrolü altındaki Paracel Adaları’na 12 deniz mili kadar yaklaştı.

Yeni paylaşılan uydu fotoğrafları, Çin’in bu adalarda yeni silah sistemlerini kurduğunu ortaya koyuyor.

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