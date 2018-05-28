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ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki Şişa adalarının bulunduğu sulara girmesine tepki göstererek, Washington yönetimine, provokatif eylemlere son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasının Higgins ve Antietam destroyerlerinin söz konusu bölgeye izinsiz girdiğini belirterek, Çin'in ABD'nin bu eylemlerinden güçlü şekilde hoşnutsuz olduğunu ve kararlılıkla karşı çıktığını bildirdi. Lu, Washington yönetimine yönelik, "Çin'in güvenliğini tehdit edecek bu tür provokatif eylemlere son verin." ifadesini kullandı.

Sözcü Lu, Pekin yönetiminin ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin savaş gemilerinin, ABD savaş gemilerini bölgeyi terketmeleri yönünde uyarmak için ilgili sulara sevk edildiği belirtildi. Şişa adalarının Çin'in egemenliği altında olduğu savunulan açıklamada, ABD'nin, Çin ve uluslararası hukuku ihlal etmesine kararlılıkla karşı çıkıldığı kaydedildi.

Çin donanmasının deniz ve havada yaşanacak çatışmalara karşı hazırlığını güçlendirmek, savunma düzeyini artırmak, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin

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