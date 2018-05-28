ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasının Higgins ve Antietam destroyerlerinin söz konusu bölgeye izinsiz girdiğini belirterek, Çin'in ABD'nin bu eylemlerinden güçlü şekilde hoşnutsuz olduğunu ve kararlılıkla karşı çıktığını bildirdi. Lu, Washington yönetimine yönelik, "Çin'in güvenliğini tehdit edecek bu tür provokatif eylemlere son verin." ifadesini kullandı.

Sözcü Lu, Pekin yönetiminin ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin savaş gemilerinin, ABD savaş gemilerini bölgeyi terketmeleri yönünde uyarmak için ilgili sulara sevk edildiği belirtildi. Şişa adalarının Çin'in egemenliği altında olduğu savunulan açıklamada, ABD'nin, Çin ve uluslararası hukuku ihlal etmesine kararlılıkla karşı çıkıldığı kaydedildi.

Çin donanmasının deniz ve havada yaşanacak çatışmalara karşı hazırlığını güçlendirmek, savunma düzeyini artırmak, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumakta kararlı olduğu vurgulandı.