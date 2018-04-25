ABD ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yeni bir nükleer anlaşma için çalışılması konusunda anlaştı.

Trump ve Macron yeni anlaşmanın, İran'ın nükleer programını kontrol altına almasının yanı sıra, bu ülkenin bölgedeki etkinliğini azaltacak hükümler de içermesini istiyor.

Açıklama iki liderin Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında bir kez daha İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump, kaygılarının giderilmemesi halinde 12 Mayıs'ta anlaşmadan tamamen çekileceklerini söyledi.

ABD anlaşmadan tamamen çekilirse, İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacak.

Macron: Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz

ABD'ye 3 günlük resmi bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise anlaşmanın İran'ın nükleer programı üzerinde bir nebze de olsa kontrole imkan verdiğini ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Macron da İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze programına ve Tahran'ın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına yönelik hükümler de içermesi gerektiğini vurguladı.