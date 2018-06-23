ABD ve Güney Kore Askeri Tatbikatları Süresiz Askıya Aldı

ABD ve Güney Kore, Singapur’da bu ay ortasındaki Trump-Kim zirvesinin ardından, ortak düzenledikleri iki askeri tatkibakı süresiz olarak askıya almayı kararlaştırdı.

Pentagon Sözcüsü Dana White yaptığı yazılı açıklamada, “Singapur Zirvesi’nin kararlarını uygulamaya destek için ve müttefikimiz Kore Cumhuriyeti’yle koordine ederek, (Savunma) Bakan Mattis sözkonusu tatbikatları süresiz olarak askıya aldı” ifadesini kullandı.

White, bu tatbikatlar arasında “Özgürlük Muhafızı” adlı tatbikatla, üç ay içerisinde yapılması planlanan iki eğitim tatbikatının bulunduğunu belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da, tatbikatları erteleme kararının, ABD-Kuzey Kore ve Güney Kore-Kuzey Kore zirvelerini takiben atılan adımların bir parçası olduğunu kaydetti. Bakanlık, Kuzey Kore’nin yapıcı işbirliğini devam ettirmesi halinde buna benzer ilave adımların da atılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran’da Singapur’da biraraya gelmişti. Zirvenin ardından Trump düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Kore arasında düzenli aralıklarla yapılan askeri tatbikatların durdurulacağını söylemişti.