ABD ve Güney Kore Ortak Tatbikatı Erteledi

Amerika ve Güney Kore, gelecek ay başlayacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na kadar ortak askeri tatbikatlara ara verme kararı aldı.

Güney Kore'den yapılan açıklamada kararın Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından telefon görüşmesi sırasında alındığı belirtildi.

Beyaz Saray ise iki liderin de askeri tatbikatları çatışma konusu olmaktan çıkartarak Olimpiyatlar'ın güvenliğini sağlamaya odaklanma kararı aldıklarını aktardı.

Yavru Kartal (Foal Eagle) olarak bilinen dünyanın en büyük çaplı tatbikatlarından olan yıllık ortak tatbikat, genellikle Şubat ve Nisan ayları arasında yapılıyor. Güney Kore'nin ve bölgenin savunmasına hazırlık amacıyla kara, hava ve deniz operasyonlarının yanı sıra özel operasyonlar düzenleniyor.

"Baskı kampanyası sürecek”

Beyaz Saray, telefon görüşmesi sırasında Trump ve Moon'un Kuzey Kore'ye maksimum baskı kampanyasını sürdürme ve geçmişin hatalarını tekrar etmeme konusunda hemfikir kaldıklarını da aktardı.

Trump günün erken saatlerinde attığı Tweet'inde katı ve güçlü liderliğinin Kuzey ve Güney Kore arasında görüşmelerin yeniden başlamasına vesile olduğunu söylemişti.