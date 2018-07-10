ABD ve İngiliz Gazetelerinde Türkiye’nin Yeni Hükümeti

New York Times, Türkiye'yi konu alan haberinde, küresel ekonominin belirsizlik sürecine girdiği bu dönemde Türkiye'nin belki de en çok risk altında olan ülkelerden biri olduğunu yazıyor. Gazete, Peter Goodman imzalı haberinde, Türkiye'nin kritik önem taşıyan hükümet kurumlarını ve temel aritmetik hesaplamaları göz ardı etmesinin mali kriz riskini arttıran etkenler olduğunu vurguluyor. Habere göre ticaret savaşlarından yükselen petrol fiyatlarına, küresel ekonominin giderek kaygı verici bir dönemece girdiği bu süreçte Türkiye, belki de ekonomisi en kritik, en çok alarm veren ülkelerin başında geliyor. Haber şöyle devam ediyor: ”Cumhurbaşkanı olarak yemin edip dün göreve başlayan Erdoğan, borç seviyesini tehlikeli bir düzeye yükseltmişti. Şimdiyse kendisine verilen ek yetkilerle ekonomik gerçekliğin sınırlarını daha da zorlaması bekleniyor. Türk Lirası, bu yıl beşte bir oranında değer kaybına uğradı. Erdoğan'ın yeni açıkladığı kabinesinde ekonominin dizginlerini damadına vermesiyse liranın değerini daha da düşürdü. Piyasalar, bu hamleyi, Erdoğan'ın ekonomide daha sorumlu bir yaklaşım benimsemeye yakın gelecekte niyeti olmadığı şeklinde algıladı. Ekonomik felaket korkuları, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumunda olan bir ülke için yersiz gibi gelebilir. Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 oranında büyüdü. Ancak bu büyüme, gerek kamu gerekse özel sektörde sürdürülmesi mümkün olmayan borçlanmayla sağlandı. Şimdi birçok Türk firması, bankaları ve diğer kredi kuruluşlarını, kendilerine yardım eli uzatmaya ikna etmeye çalışıyor. Borç krizine girmemesi için Türkiye'nin yabancı yatırımcılara güvence vermesi gerekiyor, ki bu da giderek zorlaşıyor. Türkiye, faiz oranlarını yükseltmeye devam ederek borç para çekmeyi başarabilir. Ancak bu hamle, ekonomik büyümeyi bastırır, emlak ve inşaat sektörlerini krize sokar. Ya da liranın değerinin daha da düşmesine, enflasyonun yükselmesine seyirci kalarak büyümeyi sürdürebilir. Ancak bu da kritik önem taşıyan şirketleri nakit krizine sürükler ve hükümeti IMF'den borç almaya zorlar.” New York Times'ın görüş aldığı uzmanlardan iktisatçı Marie Owens Thomsen, ”Türkiye, çözülmeye uğrayan bir sonraki ülke olabilir,” diyor. Gazeteye göre Türkiye'nin alışılmadık tarzdaki mali politikaları, ekonomiyi savunmasız hale getiren etkenlerin başında geliyor. Haberde, ”Erdoğan, enflasyonun yüksek faizin bir sonucu olduğunu iddia etti, bu, kemoterapinin kansere neden olduğunu söylemeye eşdeğerdir. Seçimlerden önceyse Merkez Bankası'nın dizginlerini eline alıp faiz oranlarını düşürme tehdidinde bulundu. Bu da yatırımcıları kaçırdı, liranın değerini düşürdü,” şeklindeki ayrıntılara yer veriliyor.