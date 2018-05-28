ABD ve Kuzey Kore Heyetleri Yeniden Buluştu

Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer Pazartesi günü silahsızlandırılmış bölgede Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jung Un arasında 12 Haziran’da yapılması planlanan zirve için bir kez daha biraraya geldi.
Perşembe günü 12 Haziran’daki görüşmeyi iptal ettiğini açıklayan Trump ardından görüşmenin planlanan tarihte Singapur’da yapılabileceğini kaydetti.
Trump, Pazar günü twitter mesajında, “Kuzey Kore’nin müthiş bir potansiyeli olduğuna inanıyorum ve birgün büyük bir ekonomik güç olacak. Kim Jong Un bana katılıyor, bu konuda. Bu olacak” demişti.
Amerikan heyetine Amerika’nın Filipinler Büyükelçisi Sung Kim eşlik ediyor. Sung Kim, eski Güney Kore Büyükelçisi aynı zamanda. Görüşmelerin Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Kim’le Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Cumartesi günü sürpriz görüşmesinin ardından Güney Kore lideri, Kim’in Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan temizlenmesine bağlı olduğunu belirtmişti. Güney Kore lideri bununla birlikte Kuzey Kore ve Amerika’nın önünde zorlu müzakerelerin olduğunu belirtmişti.
Amerika, Kuzey Kore’nin geri dönülemeyecek şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor. Kuzey Kore ise tek taraflı silahsızlanmayı reddediyor ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor.
Bazı Amerikalı yetkililer Amerika-Kuzey Kore görüşmelerinin nükleer silahsızlanma sağlayacağını düşünmüyor.
CBS News’a açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio Kuzey Kore’nin oyun oynadığı görüşünde.
Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da CBS’e yaptığı açıklamada nükleer silahsızlanma karşılığında Kuzey Kore’nin Amerika’nın Güney Kore’de bulunan 28,500 askerini çekmesini isteyebileceğini belirtti. Amerikalı yetkililerse bunun seçenek olmadığını belirtiyor.
Trump’ın görüşmeyi iptal ettikten sonra tekrar buluşmak istemesinin nedeni belli değil.
Kuzey Kore’nin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e “siyasi manken” nitelemesinde bulunması Trump’ı kızdırmıştı. Pence, Kuzey Kore’ye Libya modelinin uygulanabileceğini belirtmişti.
Kuzey Kore medyası Kim’in Trump’la görüşmenin devamından yana olduğunu belirtmişti.
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