ABD ve Kuzey Kore Heyetleri Yeniden Buluştu

Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer Pazartesi günü silahsızlandırılmış bölgede Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jung Un arasında 12 Haziran’da yapılması planlanan zirve için bir kez daha biraraya geldi.

Perşembe günü 12 Haziran’daki görüşmeyi iptal ettiğini açıklayan Trump ardından görüşmenin planlanan tarihte Singapur’da yapılabileceğini kaydetti.

Trump, Pazar günü twitter mesajında, “Kuzey Kore’nin müthiş bir potansiyeli olduğuna inanıyorum ve birgün büyük bir ekonomik güç olacak. Kim Jong Un bana katılıyor, bu konuda. Bu olacak” demişti.

Amerikan heyetine Amerika’nın Filipinler Büyükelçisi Sung Kim eşlik ediyor. Sung Kim, eski Güney Kore Büyükelçisi aynı zamanda. Görüşmelerin Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kim’le Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Cumartesi günü sürpriz görüşmesinin ardından Güney Kore lideri, Kim’in Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan temizlenmesine bağlı olduğunu belirtmişti. Güney Kore lideri bununla birlikte Kuzey Kore ve Amerika’nın önünde zorlu müzakerelerin olduğunu belirtmişti.