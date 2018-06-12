ABD ve Kuzey Kore'den 'kalıcı barış' taahhüdü

ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), iki ülke halklarının barış ve refah yönündeki arzuları doğrultusunda yeni bir ilişki kuracak. ABD ve KDHC, Kore Yarımadası'nda kalıcı ve istikrarlı bir barış rejiminin tesis edilmesi için ortak çaba gösterecek. 23 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Deklarasyonu uyarınca KDHC, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönünde çalışmayı taahhüt eder. ABD ve KDHC, halihazırda kimliği tespit edilenlerin ülkelerine derhal geri gönderilmesi de dahil olmak üzere, savaş esirleri ve kayıplardan geriye kalanları kurtarmayı taahhüt eder.

ABD ve Kuzey Kore arasında "kalıcı" ve "sağlam" bir barışın oluşturulmasını hedefleyen anlaşmada ABD'nin "güvenlik garantileri" karşılığında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması öngörülüyor.

İki devletin başkanlarının tarihte ilk kez yüz yüze görüştüğü zirvede taraflar ikili ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma metninde, "kapsamlı", "derinlikli" ve "samimi" bir fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un Singapur'da bir araya geldi.

Zirve sonrası bir açıklama yapan Trump, Kim ile "çok özel bir bağ" geliştirdiğini ve Kuzey Kore liderini "kesinlikle" Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

Kim de görüşme sonrası "dünyanın büyük bir değişime tanık olacağını" ve "geçmişi geride bıraktıklarını" kaydetti.

Sıcak tokalaşma

Görüşme öncesi tokalaşarak basın mensuplarına poz veren ikili, daha sonra beraberlerindeki heyetlerle gerçekleştirdikleri toplantının ardından öğle yemeğinde bir araya gelmişti.

Öğle yemeğinin ardından kısa bir açıklama yapan Trump, görüşmenin "tahmin edilenden çok daha iyi” geçtiğini, "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini söylemişti.

Heyet toplantıları öncesinde ise Trump ile bu görüşmenin gerçekleşmesinin kolay olmadığını söyleyen Kim, "Eski önyargılar ve alışkanlıklar ilerlememize engel oldu ancak hepsini aştık ve bugün buradayız" ifadesini kullanmıştı.

Dünyadan tepkiler

Birçok devlet lideri Trump-Kim görüşmesinin olumlu geçmesini dilediklerine dair mesajlar yayınladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Monn Jae In, önceki gece "neredeyse uyuyamadığını" söyledi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barış için umutlu olduğunu söyledi.