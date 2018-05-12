ABD ve Rus savaş uçakları, ABD semalarında burun buruna geldi

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00’da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD’a bağlı F-22 uçaklarının önleme yaptığını belirtti.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAMIŞLARDI"
Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Hennessy, “Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti.” ifadelerini kullandı.
AKDENİZ'DE DE SAVAŞ GEMİLERİ BURUN BURUNA
Öte yandan gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Rus Yaroslav Mudrıy fırkateyninin Akdeniz'in doğusunda görev yapan ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisini adım adım takip ettiği belirtildi.
İngiliz ITV televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen Yaroslav Mudrıy ve USS Harry Truman, Akdeniz'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.
ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin ABD uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.
AKDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR
2 yıl önceki gergin karşılaşmanın aksine bu kez herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden ITV muhabiri, iki geminin Soğuk Savaş döneminde kurulan iletişim hatları üzerinden olası tehlikeli olayları önlemek için bilgi alışverişi yaptığını belirtti.
USS Harry Truman, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonların bir unsuru olarak Akdeniz'de görev yapıyor.
Sputnik'in haberine göre USS Harry Truman gemisi 19 Nisan'da Akdeniz'e girmişti, yaklaşık bir hafta sonra da ABD, İngiltere ve Fransa, Esad'ın sivil halka karşı Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye'ye saldırı düzenlemişti.
USS Harry Truman uçak gemisinin, belirlenen görev süresinin ardından geri dönmek yerine Rusya'ya engel olmak için Akdeniz'de kalabileceği belirtiliyor.
NORAD’ın Kuzey Amerika’da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti.
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