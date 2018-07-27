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ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Trump, Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır." dedi

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Washington'da ağırlamaya hazır olduğunu ve davet alması durumunda Moskova'ya resmi ziyarette bulunabileceğini açıkladı.

AÇIKLAMA PUTİN'İN DAVETİNİN ARDINDAN GELDİ

AA'nın haberine göre, Sanders'in açıklaması Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) ülkeler grubunun Güney Afrika başkenti Johannesburg'daki zirvesinde konuşan Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıklamasının ardından geldi.

"PUTİN'İ WASHİNGTON'DA AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Sanders açıklamasında, "Başkan Trump, Başkan Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump'ı, Moskova'ya davet etmeye hazırız. Bu daveti zaten aldı. Ben söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Trump ile Putin arasında bir sonraki görüşmenin Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasından sonra olabileceğini belirtmişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesinin ardından Trump'ın, danışmanı Bolton'a, Putin'i Washington'a davet etmesi talimatını verdiği belirtilmişti. Trump'ın bu açıklaması ABD'de özellikle Demokratlar ve Kongre tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

GÖRÜŞMENİN ANA BAŞLIĞININ İRAN OLMASI BEKLENİYOR

Washington ile ABD arasında küresel sorunların yanı sıra, İran'ın konuşulması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıklamış, Bolton konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmesinin Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olması gerektiğini belirtmişti.

"Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık." açıklamasında bulunmuştu.

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