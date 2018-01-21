ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediğini de söyledi.

RUSYA: TÜRKİYE'Yİ KIZDIRDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

ALMANYA: İHTİYACI OLAN SON ŞEY, ASKERİ ÇATIŞMALAR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin başlattığı Afrin harekatının, önceden kestirilemeyen riskleri de beraberinde getireceğini belirtti. Gabriel, her iki tarafın da DEAŞ ile mücadele için büyük çaba sarf ettiğini ve kayıplar verdiğini vurgulayarak, Suriye'nin, DEAŞ’a karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.