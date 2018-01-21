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ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 20:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başlattığı Afrin Operasyonu ile ilgili operasyonun kapsamının ve süresinin sınırlı olması gerektiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi. İşte dünya siyasetinde Afrin operasyonuyla ilgili gelişmeler...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediğini de söyledi.

RUSYA: TÜRKİYE'Yİ KIZDIRDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

ALMANYA: İHTİYACI OLAN SON ŞEY, ASKERİ ÇATIŞMALAR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin başlattığı Afrin harekatının, önceden kestirilemeyen riskleri de beraberinde getireceğini belirtti. Gabriel, her iki tarafın da DEAŞ ile mücadele için büyük çaba sarf ettiğini ve kayıplar verdiğini vurgulayarak, Suriye'nin, DEAŞ’a karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor" dedi.

BMGK AFRİN İÇİN TOPLANIYOR

Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasının ardından yarın toplanma kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
SINIRLI OLACAK ZATEN. ENDİŞE ETMENE GEREK YOK. PKK / PYD NİN KÖKÜNÜ KAZIYINCA ÇIKACAZ
hadi len oradan Amerika akıllı ol
Yok öyLe bi dünya Allahın izniyle tek bir terörist kaLmıyacak.
olum bak git. ne o elemanlarının fazla zarar görmesini istemiyorsun galiba kansız abd. zorunada gitse bu iş bitti demeden bitmeyecektir. Allah hayırlu başarı versin yiğitlerimize.
Zaten öyle anlaşmadınızmı 3 sürecek en fazla
Olum Hani Sizin AFRİN de bi işiniz yoktu nedir bu üstüste açıklamalar falan Sizin Suriyede çevridğiniz Dolaplar Yüzünden 15 Milyon İnsan Göç etti 4 Milyonuna Ekmeği Suyu Biz verdik Siz ise sadece Tırlarla Silah verdiniz oyununuz bitti diyemi bütün sıkıntınız
sadece suriyede degil, hangi deliye saklansalar dünyalarini dar edecegiz bu harclilar bozuntusu. önce 30 bin pyd li militanlari sinirlarimiza sokmayi planla, daha sonra ne kadar kalacagimizi söyle abd sizin oyununuzu bozduk
Yıllardır Türkiyeyi içine sokamaya çalıştıgınız duruma soktunuz şimdide yer yapıyosunuz alttan alta..Allah sonumuzu hayır etsin.
Suriye'ye ABD girdi gık yok,Rusya girdi gık yok IŞID girdi gık yok,pkk girdi gık yok.Türkiye suriyenin topraklarını kendilerine teslim etmek için girdi çığlık atmaya başladı.ne yapsınlar Alışmışlar sömürülmeye
AFRİNİN %90 SABAHA KADAR KURTARILMALI DANANIN KUYRUĞU SABAHA KADAR KESİLMELİ
Allahın izni ile hepsini siler çıkarız Türk ten bahsediyorsun susarız ama gereğinin zamanı gelincede gerekeni tam yaparız
Sınırlı, sınır ötesi harekat olmaz, ey abd. terör kazınır, Türkiyenin yaptığı sınır ötesi savaşın maliyetini suriye hükümeti-kürt gruplar veya abd mi ödeyecek! herşeyin bir maliyeti ve bedeli vardır. haydut abd.
Tazıya kaç tavşana tut misali demeçler veriyorlar.Bunların ipine sarılan yanar,allah askerimizi korusun,bu bataklıktan sağ salim çıkmayı nasip etsin,yurtta sulh cihanda sulh ilkesini beceremedik,bu tarihi söz ile alay ettiler,reklam arası dediler.Şimdi tek vücut olma vaktidir.Ancak ülkenin başındaki en yetkili ağız bunca olan hatalardan ders almamışcasına , böyle bir ortamda dahi muhalif partinin başındakine çivi çakmayı ihmal etmiyor,hakikaten vahim bir vaka ile karı karşıyayız.Ya bırak bay kemali biraz ülkenin cumhur başkanı ol.Bu hareket bitinceye kadar birlik beraberlik mesajı ver.
AMERİKAYA NE BİZİM KİME GİRİP KIMDEN ÇIKACAĞIMIZDAN ONA NE...SONRA SURIYEDE IRAKTA NE İŞİ WAR ABD NİN DİYE SORARLAR.. NEDEN SİLAH YIĞDIĞINI SORARLAR.. ONCA AÇ BIRAKTIKLARI İNSANA AŞ WERMEDIKLERİNİ SORARLAR SİZİN YÜZÜNÜZDEN MİLYONLARCA İNSAN ÖLDÜ VE ÜLKELERİNİ KAYBETTİĞİNİ SORARLAR..ONCA İNSANI TÜRKİYENIN DOYURUP İŞ WERDİĞİNİ SORARLAR..OK İŞİNMİ WAR SENİN ASYA KITASINDA DİYE SORARLAR.. GERÇEKTEN NE İŞİN VAR BURALARDA ABD.. DENEN...KELİME BULAMIYORUM..
ALLAH BU ABD belasını versin sahipsiz kürtleri nasil kadirdi ateşe atı.
bizim ülkemizi Baska alçak ülkelerin Ordusu ile karıştırıyorlar
Orantılı güç kullanın diyen Avrupalılara ne denir bilmem. Bu zalimler müslüman memleketleri istimlak ederken köleleştirirken orantılı güç mü kullandılar. Dünya artık yalanlarınızı yemiyor. Sizi kana susamış vampirler sizi. İnsanlığın yüz karası soluk yüzlü şeytanlar sizi. Milyonlarca insanın canına kıyıp kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden masumların kanını oluk oluk akıtırken orantılı mıydınız? Yoksa zincirinden boşalmış canavarlar siz değilde figüranlarınız mıydı. Caniliklerle bu dünyayı cehenneme çevirdiniz. Elbet sizin de sıranız gelir....
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