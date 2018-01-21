ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediğini de söyledi.
RUSYA: TÜRKİYE'Yİ KIZDIRDI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD, İran ya da Türkiye'yi çılgına döndüren tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.
ALMANYA: İHTİYACI OLAN SON ŞEY, ASKERİ ÇATIŞMALAR
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin başlattığı Afrin harekatının, önceden kestirilemeyen riskleri de beraberinde getireceğini belirtti. Gabriel, her iki tarafın da DEAŞ ile mücadele için büyük çaba sarf ettiğini ve kayıplar verdiğini vurgulayarak, Suriye'nin, DEAŞ’a karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor" dedi.
BMGK AFRİN İÇİN TOPLANIYOR
Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasının ardından yarın toplanma kararı aldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
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