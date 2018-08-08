ABD ve Türkiye İran’a Yaptırımları da Müzakere Edebilecek mi?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını bugün itibariyle uygulamaya koyması çerçevesinde uzmanlar, Türkiye’nin ekonomik açıdan yaptırımları kabul edemeyeceğini, ancak bu durumun anlatılması için de Washington yönetimiyle diplomatik müzakereye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celalettin Yavuz, konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı. Oktav ile Yavuz, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar kararıyla hem Türk

