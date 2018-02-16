ABD ve Türkiye’den ‘Stratejik Ortaklık’ Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamayla iki ülke ilişkilerinde “stratejik ortaklık” mesajı verildi. ABD ve Türkiye ilişkilerinde son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki PYD-YPG yapılanmasını hedef alan askeri operasyonu nedeniyle tırmandığı gözlemlenen gerilimde “yumuşama” sinyali geldi. Çavuşoğlu, Tillerson’un Ankara ziyareti öncesinde “ABD ile ilişkileri ya düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak” demişti. Tillerson’ın dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çavuşoğlu eşliğinde 3 saat 15 dakikalık görüşmesi sonrasında bugün yapılan açıklamada ise “ilişkileri normalleştirme” kararı alındığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve ABD, müttefik ve stratejik ortak olarak, birbirlerinin güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıklarını teyit ederler” ifadesi kullanıldı. Ortaklık mekanizması Mart ayında kurulacak

ABD ve Türkiye’nin 65 yıldır NATO’da müttefik ve stratejik ortak olduğu belirtilerek, her iki halk tarafından dünya genelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bireysel özgürlüklerin teşvik edileceği dile getirildi. Bu stratejik ortaklık ilişkisini yürütmek üzere Çavuşoğlu ve Tillerson’un ifade ettiği ortak komiteler gibi bir mekanizma oluşturulacağı da açıklamada yer aldı. Açıklamada, “İki devlet, uzun süreli müttefikliğin ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit eder.İki taraf, bu amaca yönelik olarak, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu mekanizma en geç Mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir” denildi. “Terörle mücadele” ortak açıklamada Açıklamada, ABD ve Türkiye ilişkilerinde ortak küresel bir gündem olduğu da vurgulandı. Bunun terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu’ya kalıcı barış ve istikrar getirme, enerji güvenliğini sağlama ve radikalleşme, şiddete varan aşırıcılık ve İslam karşıtlığıyla mücadele olduğu duyuruldu.

Türkiye’nin özellikle Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesi de olana “terörle mücadele” başlığı açıklamada önemli yer tuttu. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve ABD uzun süreli müttefikler olarak, terörizmin her türü ve biçimiyle ortak mücadeleye olan kararlılıklarını teyit ederler. Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar. İki taraf, İki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar” denildi. Türkiye, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde, “terör örgütü PKK’nın Suriye kolu” olarak nitelendirdiği PYD-YPG’nin, Arap nüfusuna ait yerleşim bölgeleri olan Afrin ve Menbiç’te zorla nüfus değişimi yapıldığını belirtiyordu. Türkiye’nin Suriye’de nüfus değişimi tepkisinin de ortak açıklamaya girmiş olduğu görüldü. Bu çerçevede, açıklamada, “Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Bu amaçla, Suriye içerisinde oldubittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere kararlılıkla karşı dururlar. Suriye’nin dönüşümü ve istikrarlaştırılması konusunda eşgüdüm içerisinde olmaya kararlıdırlar” denildi.