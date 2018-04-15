ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı

New York Times'ta Neil MacFarquhar imzalı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yönelik saldırıların ardından yaptığı çok sert açıklamalara rağmen, saldırının kapsamı ve lokasyon seçimi nedeniyle Rusya'nın 'rahatladığı' ifade edildi.
Siyasi Teknoloji Merkezi'nden Rus uzman Alekssei Makarkin, "Rusya Suriye'de kendisine ait çıkar bölgelerine sahip. Bunlar Akdeniz kıyısında bulunuyor. ABD saldırısı bu bölgenin dışında kaldı. Tabii ki Rusya rahatsız ancak bu sadece yeni Soğuk Savaş döneminin bir parçası. Bu, Rusya'ya daha fazla zarar veren (ekonomik) yaptırımların da içinde bulunduğu faktörlerden birisi" dedi.
DAHA KAPSAMLI SALDIRI ENDİŞESİ YAŞIYORLARDI
ABD basınında yer alan yorumlar arasında İran'ın da saldırıların ardından Rusya'ya benzer bir 'rahatlama' yaşadığı ifade edildi. İran'ın ABD'nin bölgede daha kapsamlı bir saldırı düzenlenmesinden endişe ederken, saldırıların bölge ve zamansal olarak sınırlandırılması nedeniyle 'endişelerinden kurtulduğu' ifade edildi.
Bağımsız Rus ordusu uzmanı Aleksandr Golts, "(ABD ve Rusya) İki taraf da hazırlanmış rollerine uygun olarak adım atmış gözükerek karşı karşıya gelme riskini sınırlandırmayı başardılar" ifadesini kullandı.
Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Hmeiymim Hava Üssü ve Tartus deniz üssünün hedef alınmadığı ifade edilmişti.
PUTİN EN SERT ŞEKİLDE 'KINIYORUZ' DEMİŞTİ
Rusya lideri Vladimir Putin, saldırının ardından Suriye'ye yapılan füze saldırısını en sert şekilde kınadıklarını söylemişti. Putin, zehirli madde bir kullanıldığı yönündeki taklitin, saldırı için bahane olarak kullanıldığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını ifade etmişti.
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