ABD Yaptırımlarına Hedef Olan İran’da Protestolar

Amerika’nın ekonomik yaptırımlarının ilk ayağının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra İran genelinde farklı yerlerde protestolar düzenlendi. Gösterilerde çok sayıda polis hazır bulundu.
Bu arada İran meclisinde bugün yapılan oylamada Çalışma Bakanı Ali Rebii’nin görevinden uzaklaştırılması kararı alındı.
Salı günü İran Ulema Meclisi’nin muhafazakar lideri Ahmed Cenneti, Başbakan Hasan Ruhani’ye tüm bakanlarını değiştirmesi için çağrıda bulunmuştu.
Sosyal medyada yer alan amatör video görüntüleri, kalabalık bir grubun Merkez Bankası önünde toplandığını gösterdi.
Yine Salı günü İsfahan yakınındaki bir kasabada güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti, bazı göstericiler yaralandı. Yerde yatan ve bağıran yaralılar amatör kamera görüntülerine yansıdı.
Sosyal medya videoları ayrıca bir otoyol kenarına park etmiş kamyonların görüntülerine yer verdi. Kamyon şoförleri 17 gündür grev yapıyor.
Eski İranlı diplomat ve siyasi yorumcu Mehrdad Hunsari, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada protestoların rejim için önemli bir tehdit oluşturduğunu düşünmediğini söyledi. Ancak ABD’nin yeni yaptırımlarının hükümet üzerindeki baskıyı arttırdığını kaydetti.
Başkan Donald Trump, İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve anlaşmayı “korkunç, tek taraflı bir anlaşma” olarak değerlendirmişti. Trump, anlaşmanın İran’ın nükleer bomba üretmesi önündeki tüm yolların kapatılması şeklindeki esas hedefine uymadığı görüşünde.
Arap basını Çarşamba günü Umman ve İsviçre’nin İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmayı teklif ettikleri haberine yer verdi. Umman, 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın da önde gelen arabulucularındandı.
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