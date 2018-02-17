HABER

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

17.02.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'dan yapılan siber saldırılarla müdahale edildiği yönündeki suçlamalar yeni bir boyut kazandı. Seçimlere Rusya'dan müdahale edildiği yönündeki soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in bürosundan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Büyük Jüri'nin 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında iddianame hazırladığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nca kamuoyuna açıklanan iddianamede 13 kişi ve 3 şirketin faaliyetlerine 2014 yılında başladığı ve amaçlarının Amerikan siyasi sistemine "nifak tohumları etmek" olduğu ifade edildi. Kendilerini sosyal medyada ABD vatandaşı olarak lanse eden bu kişilerin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi. 2016 yılı ortalarından itibarense söz konusu kişi ve kurumların ABD başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'u destekledikleri, rakibi Hillary Clinton'u ise karaladıkları kaydedildi. Zanlılar ayrıca bankaları dolandırmak, internette dolandırıcılık yapmak ve internette başkalarına ait kimlikleri çalarak kullanmakla da suçlanıyor.

Seçimlere müdahale etmekle suçlanan grubun liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir işadamı olan Yevgeni Prigozhin olduğu belirtildi. Yüzlerce kişinin yer aldığı grubun merkezinin Putin'in memleketi St. Petersburg olduğu ancak bazı zanlıların ABD'ye de seyahat ettikleri belirtildi. Suçlanan iki şirketin ise Rus hükümetiyle anlaşmaları olduğu kaydedildi.

Özel yetkili savcı Mueller Trump'un seçim kampanyasını yürüten ekiple Rus hükümeti arasında yasa dışı bir anlaşma olup olmadığı ve Trump'un Başkan seçilmesinin ardından Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Rusya'dan müdahale iddialarıyla ilgili soruşturma yapmasını engelleyip engellemediğini soruşturuyor.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Açıklamasında, "13 kişi ABD seçimlerine müdahale mi etti? 13 kişi milyarlık gizli servis bütçesine ve gizli servise karşı mı? Saçma" ifadesine yer verdi.

İddianamede Putin'e yakın olduğu iddia edilen ve suçlanan işadamı Yevgeni Prigozhin RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, iddianameye kızmadığını söyleyerek, "Amerikalılar çok duygusallar ve ne görmek istiyorlarsa onu görüyorlar" dedi.

AFP,dpa,rtr /HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

İlginizi Çekebilir

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tramp foyası meydana çıktı Sonu geldi herhalde.
Diğer Haberler
Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

BM'den korkutan Suriye uyarısı

BM'den korkutan Suriye uyarısı

İklim değişikliği terörü güçlendiriyor

İklim değişikliği terörü güçlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.