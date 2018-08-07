ABD'ye gidecek heyet belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.
Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.
Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC’ye gideceği öğrenildi.
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak
Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum