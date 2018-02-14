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ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ''Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz ama Suriye'nin doğusunda DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını da önlemek istiyoruz" dedi. ABD'li sözcüye; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Osmanlı tokadı" sözleri de soruldu. Nauert, soruyu yanıtsız bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Nauert, ''Suriye’de ve özellikle Afrin'de şiddetin tırmanmasına ilişkin endişelerimiz hakkında Türk hükümetiyle birçok üst düzey görüşme yaptık. Türkiye’nin, meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Onlarla sadece Türkiye için değil, Suriye'dekiler, ABD ve diğer ülkeler için de işe yarayacak bir çözüm bulmak için konuşmak istiyoruz'' dedi.

Konuşmasında "Afrin bölgesinde tırmanan şiddet" ifadesini kullanan Nauert; Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinin, konunun ABD tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösterdiğini söyledi.

Nauert, Suriye'nin doğusu için de güvenlik endişeleri taşıdıklarını ve DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını önlemek istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin' ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açıktır'' sözleri de soruldu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan : Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık Cumhurbaşkanı Erdoğan : Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık

Sözcü, yabancı devlet adamlarının her açıklamasına yanıt veremeyeceğini belirterek soruyu yanıtsız bıraktı.

Nauert; Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesi kararı için de, "Konu Türkiye'nin iç meselesi" diye konuştu.

ABD'li sözcü; Türkiye'de artan Amerikan karşıtı söylemlerin ülkesinin politikalarını değiştirmeyeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD osmanlı tokadı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Ülke ne duruma düşmüş hayret sadece hayret.Osmanlının tarihi ortada övünecek neyi var?
@bclaen tarihi nerenle okuyon ilerizekalı
osmanlinin neyini begenmiyorsun aslini inkar eden bizden degildir gerci senin turk oldugunda supheli sozlere bakarsan ac osmanli tarihini iyi oku gerci anlarsan
@bclaen Ecnebiler için övünelecek birşeyi olmaz tabi !
@bclaen yazık ki ne yazık. Kendi geçmişinden utananın geleceğimize katkısı ne olabilir ki!!!!!
@oktaydoganer Sana küçük bir örnek Osmanlı ipm. gerileme devrinde amerikayı vergiye haraca bağlamış tek devlettir amerikan tarihinde ki tek yabancı dildeki anlaşma da budur. Vergi ve haraç ödediği anlaşma. Ancak sen beyinsiz olduğun dan bunuda anlamazssın...
@bclaen bilmediğin tarih hakkında konuşma elin hamuruyla erkek işine burnunu sokma
osmanlı bir milletin değil, dini kullanarak hegemonya kurmuş bir ailenin adıdır..hala anlamayan var mı ?
@oktaydoganer Benim Okuduğum Osmanlı Tarihi Taht İçin Yapılan Arkası Hiç Kesilmeyen Entrikalar.! Kardeş Öldürmeler,Boğdurmalar Benim Gözümde UTANÇ Görüntüleridir. Fetih İçin Gidilen Ülkelerde İnsanların Kız ve Erkek Çocuklarını Analarının Bağrından Koparırcasına Alıp SEKS Emtaası Olarak Kullananların Yüzünden Türkiye Cumhuriyetinin İki Yakası Bir Araya Gelmedi,Bundan Sonrada Gelmeyecek.! Osmanlı Tokadına Gelirsek ; İşin Düşünce (!) Tokatlarsın Ya,Tokat Hoşuna Giderse (!) Tükürten Bir Hamledir.! Anladın Onu Sen.!!!
@bclaen senin gibiler nasil oluyor da bu zeka ile ilk okul orta okul lise ve universiteyi bitirip hala nasil hayatta kalabiliyolar cok merak ediyorum...
@bclaen ABD daha olabilecekleri kestiremiyor. Büyükelçiliklerini yeni taşıyacakları yerin adını OSMANLI TOKADI MAHALLESİ olarak değiştirirsek görürler dünyanın kaç bucak olduğunu.
Osmanlı bir ailedir osmanlı sözünü TÜRKÜM dönemeyenler kullanır hadi sizin dediğinizi yapalım PAPA dostu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan zat önce boynundaki yahudi madalyasını çıkarıp at sonra BOP görevini bırak çocuklarınız ABD vatandaşlığından ayrılsın.. kürecik ve incirligi kapatın yoksa boş lafları geçin ABD göstere göstere PKK 'ya yardım ediyor..
HA HA HA.SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞ MIŞ.NE DEMİŞ KOMİK.SİZCEDE KOMİK DEĞİL Mİ.BİZİM KAÇ NÜKLEER SİLAHIMIZ VAR.KAÇ UÇAK GEMİMİZ VAR.KAÇ BOMBARDIMAN UÇAĞIMIZ VAR.ÖNCE DONUNUZU TOPLAYIN.
2002 yılında iktidara geldiğinde abd pyd yi kurdu 2004 yılında abd dış işleri bakanı race türkiyeye geldiğinde ortadoğuda haritanın değişeceğini 27 tane küçük devlet kurulacağını bu projenin adının BOP olduğunu yani büyük israil devletinin kuruluş projesi olduğunu bu projeninde eş başkanının rte olduğunu söylemiştir ve rte aynen şu konuşmayı yapmıştır bop projesinde bana verilen bu görevi layıkıyla yapıp başarıya ulaştıra bilmek için gerekirse papaz elbisesi giymeye hazırım diyen 2005 yılında bebek katili kck nın sözleşmesini hazırlayıp diyarbakır meydanlarında okunurken o tokatı niye atamadın
Trump yönetimi seviyesiz bir yönetim. Onlar bile Erdoğan'ın seviyesine inemeyiz demişler.
RTE ve AKP nin İSLAMA-İNSANLIĞA VE OSMANLIYA VERDİĞİ ZARARI SİYONİST İSRAİL VEREMEZ.
SİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN ZEKASINI HENÜZ İDRAK EDEMEMİŞSİNİZ.O SÖZLERİ KÖPRÜYÜ GEÇENE KADARDI..AYIYA DAYI DEMESEYDİ BU GÜNLERE GELEMEZDİ.MADEM ÖYLE ESBAŞKAN NEGEREK VAR BUKADAR UĞRAŞMASINA!VERİR ELİ İLE TÜRKİYEYİ SİYONİSTLERE! AHH AHH NEKADAR ANLATSAMDA OKADAR ÖNYARGILISINIZ Kİ;ÖNCE ATGÖZLÜKLERİNİZİ ÇIKARMANIZ LAZIM.BENDE GEZİ DE ERDOĞAN DÜŞMANIYDIM.AMA OKUDUM OKUDUM OKUDUM...ŞİMDİ DUACISIYIM. SİZE ZAHMET SİYONİZMİ NEKADAR GÜÇLÜ OLDUKLARINI NELER YAPABİLECEKLERİNİ OKUYUN.ERDOĞAN DIŞINDA HANGİ LİDER DİK DURDU ONLAR KARŞISINDA!RAHMETLİ ERBAKAN HARİÇ!!!
DIŞ POLİTİKAYI İÇ POLİTİKA GİBİ GÖRÜRSEN İŞTE ELİN KARISI BÖYLE GÜLER VE CEVAP BİLE VERMEZ.
MENBİÇTEKİ ABD ASKERLERİNE SALDIRIP OSMANLI TOKADINI ATIN GÖRELİM.NETİCE NE OLACAK HEP BERABER GÖRELİM.HA HA HA.
lafla sözle olmaz bu işler israile van blit dedigin gibi seni kandıran kandırana incirliği kapa kurecikte fuze kalkanınıo kapada tokatına inanalım en bildiğin şey milleti kandırmask
siz nasıl insanlarsınız yorum yapanlar nasıl osmanlı kim bilmiyorsunuz siz kendinizi 80 yıllık bir soy’mu sanıyorsunuz konu ney ne yorum yapıyorsunuz savaş var siz gene vatanı karalıyorsunuz sizin soyunuz dan şüphe ediyorum
Türk ün gazabini görmek istemiyosaniz devlet politikanizi eşşek gibi degistireceksiniz. yoksa sizi suriye topraklarında nefes bile aldirmayiz. conileriniz suriye topraklarina fosil olur.
Buz kesecek bişey yok.Nerde o meşhur osmanlı.....Soraralar adama uçkur düşkünleri yok oldu gitti. Sözde OSMANLI olduklarını sananlar da onlaar gibi bu ülkeyi yok olmaya götürüuyorlar uyan sevgiliş halkım at üzerindeki ölü toprağını diz çöktüğün için sana dev görünen bu ucubeleri yok etme zamanı geldi geçiyor.
bizim önce bu ülkede bir olmamız lazım.osmanlıda bizim cumhuriyette.atatürk yeter bize.sonra ne tokatlar atar bu türk milleti.bir olalım canlar
videoya da alt yazı ekleyeydin iyiydi ana dilim değil ingiliççe o kadar çok anlayamıyorum
Tatlı dille uyarıp sert vurmak daha etkili olur. Bence
iyiki çuvallarız dememiş
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