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ABD'yi sarsan gelişme! Donald Trump'a yeni teklif

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları ile porno film yıldızı "Stormy Daniels" arasında devam eden süreçte ilginç bir gelişme daha yaşandı. Daniels, "özgürce konuşabilmek adına" kendisine ödenen "sus payını" geri vermeyi teklif etti.

ABD'yi sarsan gelişme! Donald Trump'a yeni teklif

ABD basınının gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Trump’ın yıllar önce porno yıldızı Stephanie Clifford (Stormy Daniels) ile ilişkiye girdiği ve ilişkinin basına sızmaması için Clifford’a ödenen 130 bin dolarlık “sus payı” skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

New York Times’ta yer alan habere göre, Clifford’un avukatları tarafından yapılan açıklamada, porno yıldızının Trump ile yaşadığı ilişkiyi rahatça konuşabilmek adına, kendisine ödenen 130 bin dolarlık sus payını geri ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Avukat Michael Avenatti tarafından yapılan açıklamada Trump cephesinden Salı gününe kadar bir yanıt bekledikleri de ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Stormy Daniels

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