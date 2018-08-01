ABD'yle Gerilen İlişkiler Türkiye'yi Rusya'ya Daha Fazla Yaklaştırır mı?

Türkiye ve ABD arasında bunlar yaşanırken, Rusya Türkiye’ye gayet başarılı bir biçimde kur yapıyor. Washington’da ve Ortadoğu’da görev yapmış bir diplomat olan Aydın Selcen, ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar samimi olduğunu söylüyor. Rusya ve Türkiye Suriye’deki iç savaş ve ticaret konularında işbirliğini süratle geliştirdiler.

Pazar günü Türk medyası, Amerika’nın tehditlerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin kendi yolunda gideceğini ve Amerika’nın değerli ve sadık bir müttefikini kaybedebileceğini söylediğini yazdı.

Üst düzey Türk yetkililer, Suriye iç savaşının sona erdirilmesi konusundaki işbirliklerini görüşmek üzere hafta başında Soçi’de İranlı ve Rus yöneticilerle bir araya geldi.

Global Source Partners’tan siyasi analist Atilla Yeşilada, Putin’in Amerika’nın öfkesine karşı, Erdoğan’ı bir nevi sigorta gibi görmesi olasılığını, ihtimal dışı tutmadığını söylüyor. Yeşilada, Putin’in para dışında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söylüyor. Ancak Türkiye fonlara ihtiyaç duyuyor ve bunu da sadece batının kredileri sağlayabilir.

Uzmanlar Washington’un Brunson davasıyla ilgili olarak artan bir biçimde Ankara’ya tepki göstermesinin, Türkiye’nin Batılı müttefiklerinin geniş manadaki kaygılarıyla izah edilebileceğini belirtiyor. Trump’ın yaptırım tehditleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir fırsat olabilir.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri sipariş etme kararı, Ankara’nın batılı müttefikleri arasındaki kaygıları daha da arttırdı. Washington, bu füzelerin NATO savunma sistemlerini tehlikeye attığı şeklinde uyarılarda bulundu.

Uzmanlar ayrıca Putin’in Ankara’yla ilişkilerini daha da derinleştirmek konusunda istekli olup olmadığını da sorguluyor.

Selcen’e göre Moskova, Ankara’yla bundan daha fazla yakınlaşmak istemiyor. Selcen, mevcut ilişkilerin Rusya’nın NATO’yu zayıf tutmak ve Türkiye’nin bir ayağını batıda bir ayağını doğuda tutmasını sağlamak için yeterli olduğunu, çünkü Putin’in Türkiye’yi Beyaz Rusya gibi bağımlı bir hale getirme niyetinde olmadığını söylüyor. Selcen Rus ekonomisinin California’dan dahi küçük olduğunu Türkiye’yi bırakın Suriye’yi bile taşımaya yetemeyecek durumda olduğunu belirtiyor.

Türkiye ve Rusya tarihi olarak bölgesel anlamda birbirlerine rakipler. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Hüseyin Bağcı da Türkiye’nin her zaman doğu ve batı arasındaki ilişkilerini dengelediğini, dolayısıyla Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinde sınırlarını bildiğini söyledi.

SURİYE BİR KATALİZÖR

Erdoğan’ın danışmanlarından biri geçen ay yaptığı bir değerlendirmede, Ankara’nın Batılı müttefikleriyle ilişkilerine bağlı olduğunu, Rusya’yla ilişkisininse ticaret ve Suriye’deki iç savaşın çözümü için bir gereklilik olduğunu söyledi.