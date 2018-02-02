ABD, YPG'lileri istihbarata sızdırmış! Tam 311 ajan...

Rakka operasyonu sürecinde terör örgütü DEAŞ ile görüşmeler yapılarak örgüt mensuplarının tahliyesi ile gündeme gelen ABD’yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bölgedeki güvenlik ve istihbarat kaynaklarına göre ABD, Rusya ve İran’a karşı Suriye’de hareket kabiliyetini geliştirmek için terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’li kent milislerini “Muhaberat” olarak bilinen Suriye istihbarat servisine sızdırmış.

ABD’nin, hem Suriye rejiminin siyasi pozisyonunu anbean takip etmeyi hem de Rusya ve İran’ın ülke içindeki saha hareketliliğini izlemeyi amaçladığı söyleniyor. Ayrıca rejimin içinden de adam devşirildiği iddialar arasında...

‘YPG, REJİME KARŞI BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ’

Konuya ilişkin Habertürk'ün ulaştığı bazı belgelerde kimlikleri deşifre olan YPG’lilerin Amerikan ajanı olduğu, Türk güvenlik güçleri ve YPG’ye yakın kaynaklarca da doğrulandı. Belgelere göre Suriye istihbaratına itirafta bulunan bir YPG’li, “ABD bölgenin en önemli aktörü, silahlanmış ve kendi yaşadıkları toprakları savunan YPG’yi rejime karşı istihbarat toplayan bir yapıya dönüştürdü” dedi. Suriye istihbaratına ifade veren YPG’linin, “Suriye sahasında askerini kullanmak istemeyen ABD, Rakka’da YPG’yi kara kuvveti olarak kullandı. Kürtleri Rusya’ya kaptırmak istemeyen Amerikalılar bizleri kendi denetiminde tutmak için silahlarla donattı. Yatırımların karşılığı himayelerinde kalmaktı ve öyle oldu” diye konuştu. Özellikle son 1.5 yıl içinde Suriye rejimine sızan YPG’li sayısının, rejimi dahi korkutacak sayıya ulaştığı ileri sürülüyor.