HABER

ABD Yunanistan'ın F-16'larını Yenileyecek

29.04.2018 03:06 | Son Güncelleme

Yunanistan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için ABD ile yapılması planlanan 1 milyar 200 milyon Euro’luk anlaşmayı onayladı

ABD Yunanistan'ın F-16'larını Yenileyecek

Yunanistan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için ABD ile yapılması planlanan 1 milyar 200 milyon Euro’luk anlaşmayı onayladı. Atina, anlaşmanın ekonomik krize rağmen ülkenin mali gelişimine zarar vermeyeceğini bildirdi.

Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi KYSEA, oybirliği ile anlaşmayı imzaladı.

Yunan Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, 85 F-16 savaş uçağından üçünün modernizasyonunun ABD’de yapılacağını, kalanlarının ise Yunanistan’da yenileneceğini söyledi.

Yunan hükümeti daha önceki açıklamalarında, ABD’ye ödemenin yıllık takside bağlanacağını ve her yıl 110 milyon Euro ödeme yapacaklarını belirtmişti.

ABD ile olası anlaşma, Başbakan Aleksis Çipras’ın geçen Ekim ayında Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında gündeme gelmişti.

Yunanistan, yedi yıldır süren borç krizi süresince savunma harcamalarını düşürmüştü. Ancak ülke gayrı safi milli hasılasının yüzde ikisini yani yaklaşık 3 milyar 500 milyon Euro’yu savunmaya harcıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üzerinde olan bu harcama, Türkiye ile özellikle Ege Denizi’nde yaşanan ve son aylarda da tırmanan gerilime bağlanıyor.

DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
Doğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılarDoğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Dünya bu elleri konuşuyor!

Dünya bu elleri konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.