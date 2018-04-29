ABD Yunanistan'ın F-16'larını Yenileyecek

Yunanistan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için ABD ile yapılması planlanan 1 milyar 200 milyon Euro’luk anlaşmayı onayladı. Atina, anlaşmanın ekonomik krize rağmen ülkenin mali gelişimine zarar vermeyeceğini bildirdi.

Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi KYSEA, oybirliği ile anlaşmayı imzaladı.

Yunan Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, 85 F-16 savaş uçağından üçünün modernizasyonunun ABD’de yapılacağını, kalanlarının ise Yunanistan’da yenileneceğini söyledi.

Yunan hükümeti daha önceki açıklamalarında, ABD’ye ödemenin yıllık takside bağlanacağını ve her yıl 110 milyon Euro ödeme yapacaklarını belirtmişti.

ABD ile olası anlaşma, Başbakan Aleksis Çipras’ın geçen Ekim ayında Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında gündeme gelmişti.

Yunanistan, yedi yıldır süren borç krizi süresince savunma harcamalarını düşürmüştü. Ancak ülke gayrı safi milli hasılasının yüzde ikisini yani yaklaşık 3 milyar 500 milyon Euro’yu savunmaya harcıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üzerinde olan bu harcama, Türkiye ile özellikle Ege Denizi’nde yaşanan ve son aylarda da tırmanan gerilime bağlanıyor.

