ABD'de 2017'de bine yakın kişi polis kurşunuyla öldü

İstatistiklere göre ölenlerin yüzde 22'sini siyahlar oluşturuyor. Polis kurşunuyla ölenlerin 68'inin "silahsız" kişiler olduğu belirtildi.Washington Post gazetesinin yayımladığı rapora göre, ABD’de 2017 yılında 987 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Açıklanan sayılar, 2017 yılında polis kurşunuyla ölenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor.

Washington Post gazetesi son üç yıldır kendi istatistikleri, resmi açıklamalar ve sosyal medyada yer alan vakalardan topladığı verileri yayımlıyor. Buna göre 2017 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybedenlere, 2016 yılına göre 24 kişi daha eklenmiş oldu.

2015 yılında ise polis kurşunuyla ölenlerin sayısının 995 olduğu bilgisi verildi.

2017 yılında polisin ateş açması sonucu silahsız 68 kişinin öldüğü, bu sayının 2015 yılına göre azalmış ancak2016 yılına göre de artmış olduğuna yer verildi.

Ölenlerin yüzde 22’si Afro-Amerikalı

Washington Post'un raporuna göre, polis kurşunuyla öldürülenlerin yüzde 22'sini siyahlar oluşturuyor. Bu kişilerin 19'unun silahsız kişiler olduğuna dikkat çekiliyor.