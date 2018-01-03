ABD'de 2017'de Silah Şiddetinden Ölenlerin Sayısı Rekor Düzeyde

Silahlı şiddet olaylarının kayıtlarını tutan Silahlı Şiddet Arşivi adlı sivil toplum kuruluşuna göre Amerika'da 2017 yılında silahlı saldırılar rekor düzeye ulaştı. Yıl boyunca yaşanan 60 bin silahlı saldırıda 15 bin kişi hayatını kaybetti.
Las Vegas'ta 1 Ekim'de silahlı bir kişi tarafından düzenlenen saldırı, Amerikan tarihinin en ölümcül silahlı saldırılarından biriydi.
Saldırgan Stephen Paddock, bir konser izlemekte olan yaklaşık 22 bin kişinin üzerine otel odasından ateş açarak yaklaşık 60 kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, Paddock'un daha öncesine ait bir suç kaydının bulunmadığını, herhangi bir uluslararası terör bağlantısının da olmadığını açıkladı.
Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Teksas'ta bir kişi elindeki saldırı tüfeğiyle bir kiliseye girdi ve pazar ayinine katılan 26 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi de yaraladı. Polis saldırganın mümkün olduğunca çok sayıda insanı öldürmeye çalıştığını söyledi.
1 Temmuz Cumartesi sabahı, Arkansas eyaletinin Little Rock bölgesindeki bir konserde düzenlenen saldırıda 28 kişi yaralandı.
14 Temmuz'da Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise ve diğer üç kişi Washington yakınlarındaki bir beyzbol sahasında vuruldu. Louisiana eyaletinden Cumhuriyetçi Parti milletvekili Scalise, kalçasına aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralandı. Daha sonra tedavi olarak sağlığına kavuşan Scalise, Eylül ayında yeniden görevinin başına döndü.
Silahlı Şiddet Arşivi adlı sivil toplum kuruluşu saldırganın haricinde 4 ya da daha fazla kişinin vurulduğu olayları toplu silahlı saldırı olarak nitelendiriyor. Ve 2017 yılında 340'dan fazla bu tarz saldırı yaşandı.
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