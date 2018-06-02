ABD'de 2020 Seçimleri İçin Kollar Sıvandı

Gelecek başkanlık seçimine iki yıldan fazla zaman var. Ancak Başkan Donald Trump ve bir grup potansiyel Demokrat aday 2020 seçim yarışı için şimdiden kolları sıvamış.
Başkan Donald Trump, ‘‘2020 için yeni sloganımız ne biliyor musunuz? Amerika’yı harika tutun!’’ şeklinde konuşuyor.
Indiana’ya doğru yolda olan Başkan Trump seçim kampanyasının temasıyla ilgili ipucu verdi.
Ancak Başkan Trump, muhalif demokratların kazançlı çıkması beklenen bu yıl yapılacak ara seçimlerden oldukça endişeli: ‘‘Memleket olarak istihdam, emniyet, güvenlik ve askeri alanda kazandığımız ivmenin tamamı Kasım ayında tehlikede olacak’’
Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da dahil olmak üzere çok sayıda potansiyel Demokrat yarışmacı Washington’da yapılan bir konferansta partinin geleceğiyle ilgili konuştu.
Warren, Demokratların bu yıl Temsilciler Meclisi ve belki de Senato’nun kontrolünü yeniden ele geçirebilmeleri için önlerinde yüksek bir tepe olduğunu söylüyor: ‘‘Bu tepeyi bu başkanın ve Cumhuriyetçi Parti’nin demokrasimize verdiği zararı görerek öfkelenen ve korkan milyonlarca Amerikalıyı görmezden gelerek aşamayız. Bunu görmezden gelemeyiz.’’
Bir diğer potansiyel yarışmacı New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Demokratların bu yıl enerjik kadın seçmenin oylarını alacağını düşünüyor: ‘‘Temsilciler Meclisi’ni ve Senato’yu almamızı ülke genelinde rekor sayılara ulaşan harika kadın adaylar ve kadın aktivistler sağlayacak.’’
Ancak 2020 yarışında boy gösterebilecek bir diğer Demokrat, Minnesota senatörü Amy Klobuchar seçmenin Trump karşıtı söylemden fazlasını beklediğini söylüyor: "Onun masum insanlara yüklenmesini sevmiyorlar ve buna karşı duracaklar. Ancak tüm zamanımızı şikayet ederek geçirirsen onun orada olduğu gerçeğini görmemiş olacağız. O burada ve bizim onun karşısına bir alternatif çıkartmamız gerekiyor."
Uzman John Fortier kendisinden önceki başkanlar gibi bu yılki ara seçimlerden Cumhuriyetçi cepheden kayıplarla çıkmasının Trump için sürpriz olmayacağını söyledi: ‘‘Tabanı onunla birlikte. Ancak diğer taraf da ortaya çıkmayı çok istiyor. Gördüğümüz tüm bu özel seçimlerde anladık ki Demokratlar ona karşı oy kullanma konusunda çok motiveler. Bence tabanı onunla ancak coşku diğer cephede.’’
Uzman David Abraham’a göre Demokratların da kendilerine göre zorlukları var. Örneğin 2016’da Bernie Sanders’ı ve Hillary Clinton’u destekleyen grupları birleştirmek gibi: ‘‘Demokrat Parti’nin son iki yılda sunacağı fazla bir şey olmadı. Demokrat Parti hala kendi içindeki sol kanadın partiye hakim olmasını önlemeye çalışıyor.’’
Şimdilik erken görünse de Başkan Trump ve yerini almak isteyen bir grup Demokrat şimdiden gözlerini 2020 seçimlerine dikmiş durumda…
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