ABD'de 2020 Seçimleri İçin Kollar Sıvandı

Gelecek başkanlık seçimine iki yıldan fazla zaman var. Ancak Başkan Donald Trump ve bir grup potansiyel Demokrat aday 2020 seçim yarışı için şimdiden kolları sıvamış.

Başkan Donald Trump, ‘‘2020 için yeni sloganımız ne biliyor musunuz? Amerika’yı harika tutun!’’ şeklinde konuşuyor.

Indiana’ya doğru yolda olan Başkan Trump seçim kampanyasının temasıyla ilgili ipucu verdi.

Ancak Başkan Trump, muhalif demokratların kazançlı çıkması beklenen bu yıl yapılacak ara seçimlerden oldukça endişeli: ‘‘Memleket olarak istihdam, emniyet, güvenlik ve askeri alanda kazandığımız ivmenin tamamı Kasım ayında tehlikede olacak’’

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da dahil olmak üzere çok sayıda potansiyel Demokrat yarışmacı Washington’da yapılan bir konferansta partinin geleceğiyle ilgili konuştu.

Warren, Demokratların bu yıl Temsilciler Meclisi ve belki de Senato’nun kontrolünü yeniden ele geçirebilmeleri için önlerinde yüksek bir tepe olduğunu söylüyor: ‘‘Bu tepeyi bu başkanın ve Cumhuriyetçi Parti’nin demokrasimize verdiği zararı görerek öfkelenen ve korkan milyonlarca Amerikalıyı görmezden gelerek aşamayız. Bunu görmezden gelemeyiz.’’