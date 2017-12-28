ABD'de 39 başkan eskiten ağaç kesiliyor

AFP

ABD'de Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan ve 39 başkan eskiten 200 yıllık tarihi manolya ağacı kesiliyor.

Ağacın kesilmesini ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, ziyaretçilerin güvenliği için talep ettiği belirtiliyor.

"Jackson" adı verilen manolya ağacını, 1865-1869 yılları arasında görev yapan ABD'nin 17'inci başkanı Andrew Johnson, kaybettiği eşi için dikmişti.

ABD siyasi tarihinin en köklü tanıklarından olsa da, uzmanlara göre manolya ağacı zar zor ayakta durabiliyor.

AFPBeyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın açıklamasına göre, First Lady Melania Trump, "başkanlık helikopteri havalandığında ağacın önünde duran basın mensupları ve ziyaretçileri tehlikeye soktuğu" için ağacın kesilmesi kararını verdi.

Melania Trump'ın aynı yere yeni bir ağaç dikilebilmesi için de fidelerin bırakılmasını istediği belirtildi.

AFP 1992'de eski ABD Başkanı George Bush manolya ağacının önünde konuşma yaparken Ağaç bugüne dek çok sayıda tarihi törene ev sahipliği yaptı. Amerikan İç Savaşı'nı da gördü, 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nı da.