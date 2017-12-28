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ABD'de 39 başkan eskiten ağaç kesiliyor

28.12.2017 04:10 | Son Güncelleme 8 saat önce

Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan 200 yıllık tarihi manolya ağacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eşinin isteğiyle kesiliyor. Şu ana dek 39 ABD Başkanı eskiten ve artık yaşlanan ağacın güvenlik endişeleri nedeniyle kesileceği açıklandı.

AFP

ABD'de Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan ve 39 başkan eskiten 200 yıllık tarihi manolya ağacı kesiliyor.

Ağacın kesilmesini ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, ziyaretçilerin güvenliği için talep ettiği belirtiliyor.

"Jackson" adı verilen manolya ağacını, 1865-1869 yılları arasında görev yapan ABD'nin 17'inci başkanı Andrew Johnson, kaybettiği eşi için dikmişti.

ABD siyasi tarihinin en köklü tanıklarından olsa da, uzmanlara göre manolya ağacı zar zor ayakta durabiliyor.

AFPBeyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın açıklamasına göre, First Lady Melania Trump, "başkanlık helikopteri havalandığında ağacın önünde duran basın mensupları ve ziyaretçileri tehlikeye soktuğu" için ağacın kesilmesi kararını verdi.

Melania Trump'ın aynı yere yeni bir ağaç dikilebilmesi için de fidelerin bırakılmasını istediği belirtildi.

AFP 1992'de eski ABD Başkanı George Bush manolya ağacının önünde konuşma yaparken Ağaç bugüne dek çok sayıda tarihi törene ev sahipliği yaptı. Amerikan İç Savaşı'nı da gördü, 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nı da.

Siyasi dalgalanmalarla geçen yıllar, ağacı da yordu.

1970'li yıllarda ağacın köklerinin bir bölümü topraktan sökülünce, açıkta kalan kovuğu çimento ile kaplanmıştı. Bazıları bu rutin uygulamanın aslında ağaca geri dönülemez bir zarar verdiğini söyledi.

AFP 1996'de eski başkan Bill Clinton'da tarihi bir konuşmasında manolya ağacının gölgesinde durmuştu. 1981'de çimentonun yerine ağacı sabitleştirebilmek için bu defa dev halatlar kullanıldı.

Uzaktan bakıldığında son derece görkemli görünse de, CNN'in haberine göre botanik uzmanları ağacın yapay desteklerle ancak ayakta kalabildiğini söylüyor.

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