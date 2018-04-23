ABD'de Açılan En Büyük Türk Bayrağı

30x60 metre boyutlarındaki bayrak bugüne kadar Amerika’da açılan en büyük Türk bayrağı olma özelliği taşıyor. Türk ve Amerikan Milli Marşları’nın okunduğu etkinliğe Washıngton’da yaşayan Türkler'in yanısıra Amerikalılar ve başkenti ziyaret eden turistler de ilgi gösterdi.