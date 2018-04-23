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ABD'de Açılan En Büyük Türk Bayrağı

23.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Washington'da Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASC tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lincoln Anıtı'nın önünde dev bir Türk bayrağı açıldı

ABD'de Açılan En Büyük Türk Bayrağı

30x60 metre boyutlarındaki bayrak bugüne kadar Amerika’da açılan en büyük Türk bayrağı olma özelliği taşıyor. Türk ve Amerikan Milli Marşları’nın okunduğu etkinliğe Washıngton’da yaşayan Türkler'in yanısıra Amerikalılar ve başkenti ziyaret eden turistler de ilgi gösterdi.

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