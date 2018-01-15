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ABD'de aşırı hızla giden araç binanın ikinci katına girdi

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 03:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde meydana gelen ilginç trafik kazasında, iki kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'de aşırı hızla giden araç binanın ikinci katına girdi

Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi. Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.

Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza Kaliforniya

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