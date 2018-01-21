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ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 22:40 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD helikopter Kaliforniya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah bunları daha beter yapsın inşallah.
1000 helikopter düşse nolur koymaz abd ye her türlü gücü var. Adamlar almış başını gidiyor. 5 gelişmiş ülkeyle çarpışma gücü var bunların.
Baş sağlığı diliyorum..
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