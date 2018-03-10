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ABD’de Bakımevi Saldırısında 3 Kişi ve Saldırgan Öldü

10.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde savaş muhariplerinin destek gördüğü bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan ve rehin aldığı üç çalışan öldü

ABD’de Bakımevi Saldırısında 3 Kişi ve Saldırgan Öldü

ABD’nin California eyaletinde savaş muhariplerinin destek gördüğü bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan ve rehin aldığı üç çalışan öldü.

Yountville kentinde yaşanan olayda polis, ölü bulunan saldırganın kimliğini 36 yaşındaki Albert Wong olarak açıkladı.

Travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele eden muhariplere hizmet veren Pathway Home adlı bakımevinin üç çalışanı da saldırının kurbanı oldu.

Yetkililer Wong’un da Ortadoğu’da görev yapmış bir asker olduğunu ve travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle bakımevinde olduğunu söyledi. Wong’un bakımevinde gördüğü tedaviden yakın zamanda ayrılmak istediği; ancak ayrılık nedeninin bilinmediği kaydedildi.

Açıklama yayımlayan bakımevi kurbanlar 48 yaşındaki Christiane Loeber, 42 yaşındaki Jen Golick ve 29 yaşındaki Jennifer Gonzalez’in cesur kadınlar olduğunu ve kariyerlerini bu ulusa adadıklarını söyledi.

Saatlerce süren rehine krizinde yetkililer defalarca Wong ile temas kurmaya çalıştı; ancak sonuç alamadı. Saldırganın ve kurbanların nasıl öldüğü ise açıklanmış değil.

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