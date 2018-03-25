Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda liselerde artış gösteren silahlı saldırılara karşı birçok kentte protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Toplamda bir milyonun üzerinde katılıma ulaşan ve başta başkent Washington olmak üzere birçok ABD kentinde yürüyüşe katılan protestocular, geçen ay Florida'daki bir lisede 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkedeki silah satışı kontrollerinin artırılması ve bazı yarı otomatik silahların satışının durdurulmasını talep etti.

Başkentteki Beyaz Saray ile Kongre binasına ev sahipliği yapan Capitol Hill arasında toplanan ve bir kilometreden uzun bir alana yayılan 800 binden fazla gösterici "Hayatımız İçin Yürüyüş" isimli protesto etkinliğine "Bir daha asla" sloganları ile eşlik ettiler.

Şubat ayındaki Florida'daki lise saldırısından kurtulan Emma Gonzalez, yaptığı konuşmadan sonra saldırganın 17 kişiyi öldürdüğü süre ile aynı uzunluktaki 6 dakika 20 saniye boyunca katılımcıların karşısında sessiz bir şekilde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.