ABD’de Bir İlk: Orlando’da Tüm Yolcular Yüz Taramasından Geçirilecek

Florida eyaletinin en işlek havalimanı, ülkede ilk kez, ABD vatandaşları dahil tüm uluslararası seferlerde yolcuların yüz taramasından geçirilmesini zorunlu hale getiriyor.

Orlando Uluslararası Havalimanı’nın bugün öğleden sonra resmen açıklaması beklenen yeni uygulaması, mahremiyet haklarını savunan bazı çevrelerde endişelere neden oluyor. Bu çevreler, yüz taramalarından toplanan verileri değerlendirmeye ilişkin resmi kuralların bulunmadığını, bir yolcunun haksız yere uçağa alınmaması halinde neler olabileceği hakkında da hiçbir resmi tüzüğün olmadığını belirtiyor.

Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami ve Washington’daki havalimanlarında bazı dış hatlar gidiş seferlerinde yüz taraması uygulaması yapılıyor ancak bu uygulama tüm uluslararası yolcuları kapsamıyor. Yüz taramasından elde edilen görüntüler, uçakta olması öngörülen kişilerin fotoğraflarına sahip İç Güvenlik Bakanlığı biyometrik veri tabanıyla karşılaştırıyor ve bu şekilde yolcunun kimliği doğrulanıyor.

Bu havalimanlarında ABD vatandaşları isterlerse bu uygulamaya tabi olmama hakkına sahip. Ancak Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde gizlilik ve teknoloji uzmanı Harrison Rudolph, Amerikalılara bu haklarının olduğunun iyi anlatılmadığı görüşünde.