ABD’de Bir İlk: Orlando’da Tüm Yolcular Yüz Taramasından Geçirilecek

Florida eyaletinin en işlek havalimanı, ülkede ilk kez, ABD vatandaşları dahil tüm uluslararası seferlerde yolcuların yüz taramasından geçirilmesini zorunlu hale getiriyor.
Orlando Uluslararası Havalimanı’nın bugün öğleden sonra resmen açıklaması beklenen yeni uygulaması, mahremiyet haklarını savunan bazı çevrelerde endişelere neden oluyor. Bu çevreler, yüz taramalarından toplanan verileri değerlendirmeye ilişkin resmi kuralların bulunmadığını, bir yolcunun haksız yere uçağa alınmaması halinde neler olabileceği hakkında da hiçbir resmi tüzüğün olmadığını belirtiyor.
Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami ve Washington’daki havalimanlarında bazı dış hatlar gidiş seferlerinde yüz taraması uygulaması yapılıyor ancak bu uygulama tüm uluslararası yolcuları kapsamıyor. Yüz taramasından elde edilen görüntüler, uçakta olması öngörülen kişilerin fotoğraflarına sahip İç Güvenlik Bakanlığı biyometrik veri tabanıyla karşılaştırıyor ve bu şekilde yolcunun kimliği doğrulanıyor.
Bu havalimanlarında ABD vatandaşları isterlerse bu uygulamaya tabi olmama hakkına sahip. Ancak Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde gizlilik ve teknoloji uzmanı Harrison Rudolph, Amerikalılara bu haklarının olduğunun iyi anlatılmadığı görüşünde.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi sözcüsü Jennifer Gabris, Orlando havalimanında da ABD vatandaşlarının tıpkı diğer havalimanlarında olduğu gibi fotoğraflarının çekilmesini istememe hakları olacağını belirtti. Ancak, programa ilişkin olası bir kural değişikliğine ilişkin notta, “ABD vatandaşlarından, ABD’ye geliş ya da ABD’den gidişlerinde fotoğraflarının çekilmesinin istenebileceği” kaydediliyor.
Rudolph, Orlando’da başlatılacak uygulamanın, yüz taraması sisteminin boyutunun bir adım ileri götürüldüğü anlamına geleceğini söyledi.
Rudolph, “Sadece bir kapıdan söz etmiyoruz. Tüm uluslararası sefer kapılarından bahsediyoruz. Yüz taramasından geçen kişilerin sayısında çok büyük bir artış demek bu. Uygulama sayısı arttıkça hatalar da artma eğilimine giriyor” dedi.
Orlando Uluslararası Havalimanı’nı son bir yıl içinde 6 milyon uluslararası yolcu kullandı.
Rudolph, yüz taramalarının doğruluğu hakkında kaygılarının olduğunu belirterek, bazı araştırmaların, azınlık ırklar, kadınlar ve çocuklarda doğruluk payının daha az olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun nedeninin, yüz tarama programını geliştirmede kullanılan fotoğrafların azınlıklar, kadınlar ve gençleri yeteri kadar kapsamaması olduğunu ifade ediyor.
İki senatör geçen ay İç Güvenlik Bakanlığı’na mektup göndererek, program genişletilmeden önce resmi kuralların hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Senatörler Ed Markey ve Mike Lee, “Bu, havalimanı üzerinden ülkeden ayrılacak her Amerikalı’yı etkileyebilecek bu kapsamlı programın tam bir incelemeden geçirilmesini de sağlayacak” ifadesini kullandı.
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