HABER

ABD’de bir öğrenci okulda ateş açtı

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Nafiz Albayrak / New York, 1 Şubat (DHA) - ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

Sal Castro Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kız bir de erkek öğrenci yaralandı. Yaralılardan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Michelle Obama, Melania Trump'ın hediyesine neden tepki verdiğini açıkladı

Michelle Obama, Melania Trump'ın hediyesine neden tepki verdiğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.